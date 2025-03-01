GAÜ ve LAÇ Belediyesi iş birliğinde, “Temel Afet ve İlk Yardim Eğitim Semineri” düzenlendi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Acil Yardım Yönetimi Bölümü ve GAÜ Mükemmelliyet Merkezi ile Lapta- Alsancak- Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi iş birliğinde "Temel Afet ve İlk Yardım Eğitim Semineri" düzenlendi.

GAÜ Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, LAÇ Belediyesi 'Gökay Boğaçhan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, GAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Günhan Erdem'in verdiği konferansın ardından 'Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencileri'nin ilk yardım uygulamalarına ilişkin canlandırma performansı eşliğinde; afete hazırlık ve müdahale ile ilk yardım uygulamalarına yönelik kapsamlı önlem bilgileri, bölge halkına aktarıldı.