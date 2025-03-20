GAÜ ve LAÇ belediyesi iş birliğinde “Yatalak, Demans ve Alzheimer Hastalarına Evde Bakım” semineri gerçekleşti

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Lapta- Alsancak- Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi iş birliğinde, “Yatalak, Demans ve Alzheimer Hastalarına Evde Bakım” semineri yapıldı.

Eğitim seminerinde; evde bakımın önemi, hasta bireylerin hassasiyeti ve doğru yaklaşımlar ile bakımın bilimsel açıdan verimli olabilmesi için "nelere dikkat edilmesi" gerekliliği vurgulandı.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, LAÇ Belediyesi Gökay Boğaçhan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, GAÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Uz. Dr. Hüseyin Cenkler'in verdiği ilk seminerin konusu; "Yatalak, Demans ve Alzheimer Hastalarına Evde Bakım" oldu.

GAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi, Uzm. Fizoterapist Rigina Rakhmatova tarafından verilen diğer seminerde, "Yatak İçi Egzersizler ve Demans, Alzheimer Hastaları İçin Egzersizler" konusu ele alındı.

Etkinliğin son konuşmacısı, GAÜ Hemşirelik Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Uzm. Hemşire Çiğdem Sığa da; "Yaşlı Yatalak- Alzheimer Hastalarında Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konu başlığıyla katılımcılara bilgi verdi.

Eğitim semineri, Girne Amerikan Üniversitesi ve LAÇ Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde düzenlendi.