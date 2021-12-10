GAÜ ve YDÜ kayıpsız

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde düzenlediği ÜNİLİG’de ikinci hafta heyecanı tamamlandı. Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) oynadıkları iki maçı da kazanan ekipler oldular.

Haftanın açılış maçında pazartesi günü Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) konuk ettiği Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni (UKÜ) 85-75 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Çariamba günü Girne’de oynanan maçta GAÜ rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşısında parke zeminden 77-49’luk skorla galip ayrılarak ikide iki yaptı.

Haftanın kapanış maçında Perşembe günü Lefkoşa’da YDÜ konuk ettiği Rauf Denktaş Üniversitesini (RDÜ) 103-58’lik skorla yenerek ikide iki yapan bir diğer ekip oldu.

Sayı krallığında Güner ilk sırada

İki maçta kaydettiği 79 sayı ile LAÜ oyuncusu Ömer Güner sayı krallığı sıralamasının ilk basamağında yer alıyor. GAÜ’den Emir Can Mercan 56 sayı ile sıralamada ikinci konumda yer alırken, RDÜ oyuncusu James Baker ise 51 sayı ile üçüncü sırada yer aldı.

ÜNİLİG üçüncü hafta maçlarına gelecek hafta devam edilecek. Oynanan maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve program şöyle:

2. Hafta Sonuçları

LAÜ – UKÜ: 85-75

GAÜ – DAÜ: 77-49

YDÜ – RDÜ: 103-58

ÜNİLİG Puan Durumu

TAKIMLAR O G M A Y P

1. YDÜ 2 2 - 189 102 4

2. GAÜ 2 2 - 165 131 4

3. LAÜ 2 1 1 173 169 3

4. DAÜ 2 1 1 143 165 3

5. RDÜ 2 - 2 140 191 3

6. UKÜ 2 - 2 119 171 2

3. Hafta Programı

13 Aralık Pazartesi

UKÜ Arena: UKÜ – GAÜ (19.00)

14 Aralık Salı

N. Taşkın Spor Salonu: DAÜ – RDÜ (19.00)

16 Aralık Perşembe

RA25 spor Salonu: YDÜ – LAÜ (19.00)

Murat Biricik hakem eğitimi için ülkemizdeydi

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu MHK Eğitim Koordinatörü Murat Biricik, hakem eğitimleri için bu hafta ülkemizdeydi. Yeni yetişmekte olan hakemlere katkı sağlamak ve saha içindeki uygulamaları daha etkin yapmaları adına eğitim veren Biricik, teorik ve pratik olarak saha eğitimleri gerçekleştirdi. Biricik ayrıca şu anda oynanan U20 Erkekler Ligi ve ÜNİLİG maçlarını da takip etti.

27 yıllık hakemlik kariyer sonrasında 2017 yılından bu yana TBF Hakem Koordinatörü olarak görev yapan Biricik, KKTC Basketbol Federasyonu yetkilileri ile önümüzdeki günlerde yapılması planlanan hakem eğitimleri konusunda da bir dizi toplantı gerçekleştirdi.

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10/12/2021 16:32