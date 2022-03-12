GAÜ zirve mücadelesini sürdürdü: 87-72

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG mücadelesinde yedinci hafta Cuma akşamı Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında oynanan karşılaşma ile tamamlandı. Necati Taşkın Spor Salonu’ndaki mücadeleyi 87-72 GAÜ kazandı.

İlk periyodu 30-17 üstün geçen GAÜ, 49-35’lik skorla soyunma odasına girdi. 66-50 GAÜ üstünlüğü ile devam eden üçüncü periyodun ardından mücadele 87-72 GAÜ üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla ligdeki altıncı galibiyetini alan GAÜ zirve mücadelesini sürdürürken, DAÜ beşinci kez parke zeminden yenik ayrıldı.

GAÜ adına 29 sayı kaydeden Praise Okafor maçın en skorer ismi olurken, Ismail Aljoulani 21 sayı ile DAÜ’nün en çok sayı kaydeden ismi olarak maçı noktaladı.

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12/03/2022 14:32