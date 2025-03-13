GAÜ'de "14 Mart Tıp Bayramı ve Beyaz Önlük Giyme" töreni yarın

Girne Amerikan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin, '14 Mart Tıp Bayramı' kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Beyaz Önlük Giyme Töreni" yarın yapılacak.

GAÜ’den alınan bilgiye göre, yarın saat 10.00'da Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi'nde yer alacak etkinlik sonrasında; GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Celal Başustaoğlu'nun "Osmanlıdan Cumhuriyete Tıp Tarihimizde Gezinti" ve Prof. Dr. Mehmet Balkan'ın "Atatürk ve Hekimler" adlı konferansları yer alacak.

GAÜ Tıp Fakültesi bu sembolik günde, hekimliğe ilk adımı temsilen, birinci sınıf öğrencilerine beyaz önlük giydirecek.