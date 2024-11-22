GAÜ’de “24 Kasım Öğretmenler Günü” etkinlikleri başladı

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl geleneksel olarak kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) gerçekleştirildi.

-Tuncay Çağatay’a yılın öğretmeni payesi verildi

GAÜ Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı’nca verilen bilgiye göre, Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu (BRTK) ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) katkılarıyla GAÜ İletişim Fakültesi ve GAÜ Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte, KKTC’nin ilk Başbakanı Merhum Mustafa Çağatay’ın eşi emekli öğretmen Tuncay Çağatay’a “Yılın Öğretmeni” payesi verildi.

- Fikriye Öğretmen belgeseli gösterildi

Yönetmenliği GAÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir tarafından yapılan “Fikriye Öğretmen” adlı belgeselin gösterimi yapıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan 24 dakikalık belgeselde, 1930 yılı civarında henüz 18 yaşında ve çok genç bir kadın öğretmen olan Fikriye Niyazi’nin, Lapta bölgesindeki yaşam öyküsünden bir kesit sunuluyor.

Fikriye Öğretmen, o günkü zorlu koşullar altında hem asli görevi olan öğretmenliğini yaparken, diğer yandan bölgedeki genç kızların ve kadınların sosyal yaşamlarının iyileşebilmesi adına önemli mücadelelere de girişir.

Belgeselde, kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanması hedefiyle bunların içinde en bilineni “Lapta İşi” el sanatının yaygınlaşmasına yönelik çabaları anlatılıyor.

BRT’nin katkılarıyla sunulan belgeselin ardından GİKAD Başkanı İçim Kavuklu, Belgesel Danışmanı Özlem Özbekoğlu, BRTK adına Program Yapımcısı ve Yönetmen Ziya Tunaç ve GAÜ Öğretim Üyesi Muharrem Özdemir’e teşekkür plaketleri takdim edildi.

Akademisyenler ve öğrencielrin katılımıyla GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde dün düzenlenen etkinlikte GAÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğretim görevlileri Nedim Mavi ve Cumali Bozpınar dinleti sundu.

Törende ayrıca Rektör Prof. Dr. Serdar Yurtsever, Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu ve GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı, konuşmalarında genel olarak her bir bireyin özgün potansiyel ve yeteneklerinin çıkarılmasında en etkili insani gücün sadece öğretmenler olduğu vurgusu yaptı.