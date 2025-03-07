GAÜ’de 8 Mart için etkinlik düzenlenecek
Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) “8 Mart Dünya Emekçi Kadınları Günü” nedeniyle etkinlik düzenlenecek.
YAYIN TARİHİ:
07/03/2025
Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) “8 Mart Dünya Emekçi Kadınları Günü” nedeniyle etkinlik düzenlenecek.
GAÜ Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre; GAÜ İletişim Fakültesi ve GAÜ Eğitim Fakültesi ortaklığında düzenlenen “8 Mart Dünya Emekçi Kadınları Günü” anma paneli salı günü saat 11.00'de GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Etkinliğin konuşmacıları Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, gazeteci ve programcı Sevilay Sadıkoğlu, eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ile Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı olacak.
YAYIN TARİHİ: