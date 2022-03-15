GAÜ’de “Beyaz Önlük Giyme Töreni” Yapıldı

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) Tıp Fakültesi’nde, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında 2021-2022 Akademik yılında öğrencilere beyaz önlük giyme töreni yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 14 Mart Tıp Bayramı’nda, GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Gelecekteki Şifa Dağıtıcılarının Beyaz Önlük Giyme Töreni’nde, belirlenen öğrencilere akademisyenleri tarafından beyaz önlükleri giydirildi.

Törene, Cumhurbaşkanlığını temsilen gelen Özel Kalem Müdürü Çağın Zort ve Kıbrıs Türk halkının toplumsal direniş yıllarında doktor, mücahide ve sancaktar olarak görev alan ilk kadın başhekim, ilk kadın sancaktar ve ilk kadın anestezi uzmanı olan Dr. Ayten Berkalp de katıldı. Törende GAÜ akademik ve idari kadrosunun yanı sıra öğrenciler de hazır bulundu.

Beyaz Önlük Giyme Töreni’nde, sırasıyla, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünyayar, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kerem Teralı, GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanlığını temsilen gelen Özel Kalem Müdürü Çağın Zort ve Dr. Ayten Berkalp birer konuşma yaptı.

Tören kapsamında, GAÜ Tıp Fakültesi akademisyenlerine 2021 yılında yayınladıkları bilimsel çalışmalarından ötürü teşekkür belgeleri de takdim edilirken, Dr. Ayten Berkalp’e de alandaki başarılarından ve katılımından dolayı plaket ve çiçek takdim edildi.

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15/03/2022 14:04