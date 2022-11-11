GAÜ’de ‘Halkın Sesi gazetesi’in 80’inci yılı: Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi’ düzenlendi

‘Halkın Sesi gazetesinin 80’inci yılı: Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi’ bugün Girne Amerikan Üniversitesinde (GAÜ) düzenlendi.

GAÜ Kurucu Rektörü, Demokrat Parti Girne Milletvekili ve Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar himayesinde, GAÜ İletişim Fakültesi ve Eğitim Fakültesi ile GAÜ Kariyer Merkezi iş birliğinde düzenlenen kongre Türk Birliği Dayanışma Derneği, Fazıl Küçük Vakfı, Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti, Eko Avrasya Vakfı ve BRTK destekleri ile gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrede daha sonra Muharrem Özdemir’in yönetmenliğini yaptığı Halkın Sesi gazetesinin 80’inci yılı belgeselinin gösterimi yapıldı.

Gösterimin ardından açılış konuşmalarına geçildi.

-Saygılı

Etkinlikte ilk konuşmayı GAÜ İletişim Fakültesi, Türk Birliği Dayanışma Derneği, EKO Avrasya Vakfı ve Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti adına GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı yaptı.

Saygılı, Halkın Sesi gazetesinin toplumsal birlik ve duyarlılık için yayınlar yaptığını ve kurulduğu günden bu yana Kıbrıs sorununun anlatılmasında büyük görev üstlendiğini anlattı.

Dr. Fazıl Küçük’ün gazete hakkında açıklamasından alıntılar yapan Saygılı, gazetenin yayınları sayesinde Kıbrıs Türkü’nün moral ve motivasyonunun hep ayakta durduğunu belirtti ve gazetenin uzun yıllarca yayınlanması diledi.

-Akpınar

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü, Demokrat Parti Girne Milletvekili ve Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar Dr. Küçük’ün tüm hayatını Kıbrıs Türkü ve onun mücadelesine adadığını kaydetti.

Dr Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının kendini bir azınlık olarak görmemesi, eşit, kültürlü bir toplum olması için mücadele ettiğini ifade eden Akpınar, onun 3’üncü çocuğu tabir ettiği Halkın Sesi gazetesinin 80 yaşına girdiğini söyledi.

39’uncu yaşına girecek olan KKTC’de Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmesi gereken bir dönemden geçildiğini dile getiren Akpınar, Kıbrıs Türkü'nün geleceğe bırakacak başarı hikayelerine ihtiyaç duyduğunu anlattı.

-Küçük

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük de konuşmasında Halkın Sesi’nin kurulduğu yılları anımsatarak gazetenin Kıbrıs Türk halkının haber alma özgürlüğü için İngiliz yönetimi tarafından verilen izin sayesinde kurulduğunu dile getirdi. Daha sonra gazetenin Kıbrıs Türk halkının haklarının savunulmasında oynadığı role işaret eden Küçük, Halkın Sesi gazetesinin hem sömürge idaresi, hem de EOKA’ya karşı mücadele verdiğini vurgulayarak, 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de çökmesi ile üzerine düşen görevin daha da arttığını hatırlattı.

Gazetenin bugüne kadar devam eden faaliyetlerini anlatan Mehmet Küçük, Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğe kavuşmasının Dr. Fazıl Küçük’ün yegane amacı olduğunu da belirtti.

Küçük, Kıbrıs Türkü’nün milli davasının sona ermediğini kaydederek, gazetenin bu uğurda yayınlarını sürdüreceğini söyledi ve kongrenin yapılmasında katkısı olan herkese teşekkür etti.

-Türkeş

GAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Umay Günay Türkeş de, Dr. Fazıl Küçük’ün 1940’lı yıllarda büyük zorlukları aşarak gazeteyi hazırladığını ve Kıbrıs Türklerine haber alma fırsatı sunduğunu anlatarak, o dönemde bu icraatın öncü ve çağdaş bir girişim olduğunu söyledi.

Türkeş, bağımsızlık mücadelesinin önemli bir organı olan gazetenin o dönemde Rum saldırılarına karşı milli mücadelenin başarılmasında birinci derecede etkili olduğunu ve büyük rol oynadığını da sözlerine ekledi.

-İsmail

Azerbaycan, Özbekistan ve diğer konuk ülkeler adına konuşan Profesör Doktor Toğrul İsmail de, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nın bir parçası olarak kabul edilerek, gözlemci üye olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek, var oluş mücadelesinin önemi çok iyi bildiğini söyledi.

Bazı Türk devletlerinin hala mücadelesine devam ettiğini kaydeden İsmail, tüm Türk milletlerinin bir gün özgürlüğe kavuşacağını ve Dr. Fazıl Küçük’ün başlattığı özgürlük mücadelesinin onlara da ışık olacağını ifade etti.

-Aydemir

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr Özgür Kasım Aydemir ise Halkın Sesi gazetesinin misyon ve mesajının iyi okunması gerektiğini, gazetenin kurulduğu dönemde önemli işlere imza atmak için yola çıktığını anlattı.

-İbrahim

Kuzey Makedonya Milletvekili Enes İbrahim, liderlerin vermek istedikleri mesajlar anlaşılırsa geleceğe daha emin adımlar atılabileceğini söyleyerek, farklı coğrafyalarda yaşansa da gönüllerin bir olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından plaket takdimi gerçekleştirildi ve 6 ülkeden katılımcıların yer aldığı kongreye geçildi.

Bu habere tepkiniz:



11/11/2022 15:21