GAÜ’de Kadının Toplumdaki Yeri Ve Önemi Söyleşisi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi ve Eğitim Fakültesi iş birliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla “Kadının Toplumdaki Yeri ve Önemi” isimli söyleşi düzenlendi.

GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte KKTC’nin ilk ve tek kadın Başbakanı, eski Cumhuriyet Meclisi Başkanı . Sibel Siber konuşma yaptı. Etkinliğe GAÜ akademik ve idari kadrosunun yanı sıra öğrenciler de katıldı.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu, açılış konuşmasında, yasaları yapıcıların kadınlara yönelik ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi konusunda sürdürülebilir adımlar atmasını istedi.

GAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umay Türkeş Günay, Avrupa’daki bazı ülkelerde hemen hemen her gün kadın cinayeti işlendiğine dikkat çekerek, “Bu konuda üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu olayların altyapısı araştırmalı, bu hasta damarları kurutmak için bir takım tedbirler alınmalı ve önlemler geliştirilmeli” dedi.

GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı, kadınlarla ilgili yapılan haberlere dikkat çekerek, medyanın konuları ele alma, ifade etme ve gündeme taşıma şeklinin önemli olduğunu vurguladı.

Konuların uzun ve dikkat çekici şekilde gündeme taşımanın olumsuz olayları özendirdiğini belirten Saygılı, “Bunun için verdiğimiz eğitim çok önemli” dedi.

KKTC’nin ilk ve tek kadın Başbakanı, Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Sibel Siber, “Kadının Toplumdaki Yeri ve Önemi” konuşmasında eğitimin her şeyin başı olduğunu kaydetti.

“Yasa düzenlemeleri, ceza bir yere kadar caydırıcıdır. Ama aile içinde başlayan okullarda, üniversitelerde devam eden eğitim ve sosyokültürel alanda gelişen toplum kadın cinayetlerinin önüne geçilebilir” diyen Siber, şunları da kaydetti:

“Gerçek bir toplumsal cinsiyet eşitliğiyle şiddetin olmadığı, kadının değerinin anlaşıldığı bir dünya arzu ediyoruz. Bugüne kadar dünyayı erkekler yönetti ve şu anki dünyadan memnun değiliz bırakın dünya eşit yönetilsin.”

Kadın cinayetleriyle ilgili haberlere de değinen Siber, “Bu gibi haberler kanıksanmışsa veya sıradan haber halini almışsa çok tehlikeli boyuta vardık demektir” şeklinde konuştu.

Siber, yönetimde, siyasette hak ettiği yerde olmayan kadınların omuzlarındaki yükün de fazla olduğunu ifade ederek, kadınların ‘başarılı olmak zorundayım’ diyerek kendini baskı altına aldığını da söyledi.

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09/03/2022 14:04