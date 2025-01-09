GAÜ'de, "Liderlere vefa" etkinliği yapıldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim, Eğitim ve Siyasal Bilimleri fakülteleri ile Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu (BRT) iş birliğinde; Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı konu alan anma ve belgesel gösterimi etkinliği dün gerçekleştirildi. GAÜ Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre; Uluslararası Spectrum Kongre Merkezi'ndeki etkinliğe; Eski Maliye Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Alişan Şan, GAÜ Kurucu Rektörü ve Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serhat Akpınar,'ın yanında aileleri temsilen; Mehmet Küçük, Orhan Kürşad, Selen Süheyla Küçük ile beraber diğer aile bireyleri ve GAÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Türkay Akpınar da onur konukları olarak katıldı. Kıbrıs Türk toplumunun merhum liderlerleri, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın ebediyete intikallerinin yaklaşan yıl dönümleri öncesinde düzenlenen etkinlikte, ev sahibi vasfıyla yaptığı konuşma ile yer alan GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever başta olmak üzere, rektör yardımcıları, fakülte- yüksek okulların dekan ve müdürleri, akademik ve idari kadro ile birlikte öğrenciler de hazır bulundu. PROF. DR. NERİMAN SAYGILI Etkinlikte; GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı ilk sözü alarak, Kıbrıs Türk halkının haklı özgürlük ve egemenlik mücadelesiyle birlikte simgeleşmiş Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın tarihsel varlıklarının, Kıbrıs Türkleri'nin olduğu kadar; Türk Dünyası için de eşsiz değerde bir 'iz düşümü' örneği ve ulusal şans teşkil ettiğini vurguladı. Saygılı, özellikle birlikte çalışma olanağı bulabildiği; Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ile ilgili unutulmaz anılarını paylaşarak, kişisel yaşamının örnek öğesi olmasından dolayı duyduğu gururu da ifade etti. Prof. Dr. Saygılı, ilk kez gösterimi gerçekleştirilen "Mücadeleye Liderlik Edenler" adlı belgeselin yapım ve yönetimi için Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir ile katkılarıyla projede yer alan Lefkoşa Milletvekili Alişan Şan'a ve iş birliği için de, Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu'na; Müdürü Meryem Özkurt'un şahsında teşekkür dileklerini ileterek konuşmasını tamamladı. PROF. DR. OYA ERTUĞRULOĞLU Sırasıyla, ikinci konuşmayı gerçekleştiren GAÜ Rektör Yrd. ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu ise; Tarihsel süreç içerisinde, mücadelenin en kritik ve başlangıç yıllarında toplumun savrulmasını önleyerek, birlik içerisinde mücadele fikrini aşılayan Dr. Fazıl Küçük'ün kısa yaşam öyküsünü seslendirdi. Prof. Dr Ertuğruloğlu, Dr. Küçük'ü; Toplum liderliği vasıflarına kadar yükseltecek; Benzersiz dirayeti, ulusal değer ve ideallerin 'en yüksek ses ve cesaretle seslendirilmesi anlamındaki misyonunu bir yandan adım adım gerçekleştirirken', bir doktor olarak ta yaptığı unutulmaz karşılıksız hizmetleri anlatarak, değerlendirdi. "Mücadeleye Liderlik Edenler" Eş Zamanlı BRT'de de Yayınlandı. Dr. Fazıl Küçük'ün torunu, Selen Süheyla Küçük ile Rauf Raif Denktaş'ın torunu, Orhan Kürşad'ın "dedelerinin aziz hatıralarına" yönelik birer konuşma gerçekleştirdikleri etkinliğin son konuşmacısı; Eski Maliye Bakanı ve UBP Milletvekili Alişan Şan ise; etkinlikte olmaktan ve liderlerin unutulmaz mücadelelerin anıldığı belgesel projesine destek olmaktan duyduğu mutluluğu paylaşarak, düzenlenen program için teşekkür etti. Konuşmaların ardından; Türkçe Öğretmenliği bölümü öğrencisi Sedanur Doğan'ın seslendirdiği şiir, Müzik Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin de; Merhum liderlerin sevdikleri şarkılardan oluşturdukları müzik dinletisi ve yönetmenliği, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir tarafından gerçekleştirilen; "Mücadeleye Liderlik Edenler" adlı 27 dakikalık belgeselin gösteriminin ardından etkinlik sona erdi.