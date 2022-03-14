GAÜ’de “metaverse” Sertifikalı Eğitim Programı Düzenlendi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), “Metaverse Sertifika Programı” düzenledi. Eğitimi, Blockchain ve Metaverse Eğitmen Danışmanı Devrim Danyal verdi.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, GAÜ Spectrum Uluslararası Kültür Merkezi’nde yer alan Metaverse Sertifika Programı’nda, “Metaverse Nedir ve Neden Önemlidir” soruları cevaplandı.

Etkinlik, soru ve cevap bölümü sonrası GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Akkaya’nın konuşmacı Devrim Danyal’a plaket takdimi ile tamamlandı.

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14/03/2022 12:45