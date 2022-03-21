GAÜ’de Nevruz Bayramı Töreni Düzenleniyor

GAÜ VE AZERBAYCAN DEVLET DİASPORA BAŞKANLIĞI, AZERBAYCAN-KIBRIS DOSTLUK CEMİYETİ İŞ BİRLİĞİNDE NEVRUZ BAYRAMI TÖRENİ YAPILACAK

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21/03/2022

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GAÜ’de Nevruz Bayramı Töreni Düzenleniyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ev sahipliğinde ve Azerbaycan Devlet Diaspora Başkanlığı, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti ortaklığında Nevruz Bayramı töreni düzenleniyor.

GAÜ ev sahipliğinde gerçekleşecek tören, GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde bugün saat 18.00’de yapılacak. Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milletvekillerinin konuk olacağı, Türk Dünyasının ortak değeri Nevruz Bayramı töreni halka açık olacak. Etkinliğe, TBMM Milletvekilleri ve Azerbaycan Milletvekilleri de katılım gösterecek.

21/03/2022 09:13
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TAGS: Girne Amerikan Üniversitesi, GAÜ
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