GAÜ'de Psikoloji Zirvesi Düzenlendi

Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) Kıbrıs Psikoloji Zirvesi düzenlendi.

GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde düzenlenen alanında uzman isimlerin katıldığı Kıbrıs Psikoloji Zirvesi 5 oturum olarak gerçekleşti.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, organizasyon kapsamında gün boyunca psikoloji alanındaki en önemli konulara değinildi. Seminerde, mesleki alanda gelişmeler ele alındı. Seminer sonunda katılımcılara sertifika da verildi.

Zirvede, Psikoterapist ve GAÜ Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Aysin Sinal, Uzman Klinik Psikolog Beyhan Budak, Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar, Uzman Psikolog Uğur Dalan ve Uzman Psikolog Dilay Süloğlu konuşmacı olarak yer aldı. 5 ayrı oturumda yapılan etkinlikte öğrenci, akademisyen ve halktan oluşan katılımcılara 5 ayrı sertifika verildi. Etkinlik kapsamında tanıtım ve kitap imza töreni de gerçekleştirildi.

GAÜ’nün ev sahipliği yaptığı etkinlikte başarılarından dolayı alanında uzman isimlere GAÜ tarafından plaket takdim edildi.

Bu habere tepkiniz:



23/03/2022 14:18