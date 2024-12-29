GAÜ’de "Spor Psikolojisi" konulu konferans düzenlendi

Girne Amerikan Üniversitesi'nde (GAÜ) "Spor Psikolojisi" konulu konferans düzenlendi.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, konferans sahada aktif olarak çalışan ilk psikologlarından Uzman Psikolog Türkan Gözde Acaray tarafından verildi.

Acaray konuşmasında, spor psikolojisi uygulamalarının saha içi veya dışı sorunlar yaşayan sporcular yanında, sporcu ve takımın performansını arttırmaya da katkısı olduğunu kaydetti.

Spor psikolojisinin, sporcu ve antrenörlerin performansını arttırmaya çalışan bilim dalı olduğunu kaydeden Acaray, “Sporcu psikolojisi, psikolojik faktörlerin performansa olan etkilerinin yanında, egzersiz ve sporun sporcuların psikolojik gelişimine ve sağlığına olan etkilerini bilimsel verilere dayanarak araştırmaktadır." dedi.