GAÜ’de “Talebe Mustafa” kitabı söyleşi ve imza günü yapıldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öğrenim hayatını konu alan "Talebe Mustafa" kitabına ilişkin bir söyleşi ve imza günü gerçekleştirdi. Kitabın yazarı Emekli Kurmay Albay İkrami Özturan’ın katılımıyla düzenlenen etkinlik, dün Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde yapıldı.

GAÜ Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında yayımlanan 320 sayfalık "Talebe Mustafa" kitabı, Atatürk’ün çocukluk, okul ve gençlik dönemlerine odaklanıyor. Kitap, Ulu Önder’in 57 yıllık ömrünün ilk 24 yılına dair kesitleri, detaylı bir araştırma süreciyle ortaya çıkarılan belgeler, röportajlar ve eskizlerle aktarıyor.

Söyleşi ve imza günü etkinliğinin koordinatörlüğünü GAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mükerrem Yılmaz üstlenirken, "Talebe Mustafa" kitabına ilişkin bu etkinliğin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki çeşitli lise ve üniversitelerde de düzenlendiği belirtildi.