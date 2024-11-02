GAÜ'de “Tüketicinin Korunması Alanında Uluslararası İşbirliği Sempozyumu” düzenlendi

ads ads ads
02/11/2024

ads
GAÜ'de “Tüketicinin Korunması Alanında Uluslararası İşbirliği Sempozyumu” düzenlendi

 Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) tarafından Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) ev sahipliğinde “Tüketicinin Korunması Alanında Uluslararası İşbirliği Sempozyumu” düzenlendi.

GAÜ’den verilen bilgiye göre dün Milenyum Senato Kongre Merkezi'nde yer alan sempozyumda, "tüketicinin evrensel hakları ve uluslararası işbirliği, ürün güvenliği test-analiz çalışmalarının önemi, e-ticaret alanı gelişmelerindeki yaşanan sorunlara karşın çözüm önerileri, tüketici mevzuatında durum tespiti ve çözüm önerileri" konu başlıkları altında oturumlar yapıldı. Sempozyum, genel değerlendirme sonuçlarının paylaşılması ile sona erdi.

02/11/2024 10:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:  Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (
MANŞETLER

HK KIBRIS

Narin cinayeti iddianamesinde çarpıcı rapor: 4 şüphelinin hareketlerinin şeması çıkarıldı!

HK KIBRIS

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili ddianameye de eklenen, dar alan baz çalışmasının şeması ortaya çıktı. Raporda, olay saatinin 15.13 ile 15.20 saatleri arası olduğu belirtilirken, şüpheliler Salim, Yüksel, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın tespit edilen baz hareketleri dakika dakika yer aldı.

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.