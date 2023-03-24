GAÜ’den BAÜ’ye çelme: 63-60

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde ve METGİN sponsorluğunda düzenlediği Ünilig’de klasman maçlarının tamamlanmasına sayılı maçlar kala dikkat çeken neticeler gelmeye devam ediyor.

Güzelyurt’ta heyecan doruktaydı

Geçtiğimiz hafta RDÜ karşısında aldığı yenilgi ile liderliği rakibi ile paylaşan BAÜ, bu hafta Güzelyurt Spor Salonu’nda konuk ettiği GAÜ’ye de yenilerek avantajlı konumunu yitirdi.



GAÜ’nün iyi başladığı ve ilk periyodu 17-10 önde bitirdiği karşılaşmanın ikinci çeyreğinde toparlanan BAÜ, soyunma odasına 2 sayılık farkla önde girdi. Üçüncü periyotta Girne ekibinin üstünlüğü vardı, yeniden öne geçen ve periyot sonunda farkı açan GAÜ, son çeyreğe 48-39 üstün başladı. BAÜ son bölümde maçı çevirmek için mücadele etse de kazanan 63-60’lık skor ile GAÜ oldu. BAÜ aldığı yenilginin ardından maç fazlası ile liderliğini sürdürürken, GAÜ ligdeki üçüncü galibiyetini elde etti.

Rustamov-Tiryakioğlu rekabeti nefes kesti

BAÜ ile GAÜ arasındaki maç Prolig ekibi Koopspor’un iki yıldızının kapışmasına sahne oldu. GAÜ’de Ali Erdem Tiryakioğlu 26 sayı 6 ribaunt ve 5 asist ile takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, Temur Rustamov 26 sayı ile BAÜ’nün ve maçın en skorer ismi oldu.

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24/03/2023 16:07