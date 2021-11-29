GAÜ’den DMW Başkanı Prof. Meinel’e Onursal Profesörlük Payesi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Almanya Eski Ekonomi Bakanı ve Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Başkanı Günther Meinel’e KKTC’nin uluslararası alandan tanıtılmasına yönelik desteklerinden dolayı Onursal Profesörlük Payesi takdim etti.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Günther’e Onursal Profesörlük Payesi GAÜ Kurucu Rektörü ve Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Eş Başkanı Serhat Akpınar ile GAÜ Rektörü Ali Haydar tarafından verildi.

Açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta İsviçre ve Almanya’dan gelerek KKTC’de temaslarda bulunan DMW yetkileri Akpınar’ın eşliğinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti.

St. Hilarion, Bellapais Manastırı, Mavi Köşk ve Koruçam’ı ziyaret eden heyet sağlık turizmi, ileri yaş turizmi, eko-agro turizmi gibi konuların ele alındığı görüşmeler gerçekleştirdi.

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29/11/2021 12:20