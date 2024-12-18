GAÜ’den, Lapta Huzurevi’ne ziyaret

Girne Amerikan Üniversitesi akademisyenleri, çalışanları ve öğrencilerinden oluşan bir topluluk;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Lapta Huzurevi’ni ziyaret

ederek, koruma altındaki yaşlı bireyler ile buluştu.

GAÜ Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı’nca verilen bilgiye göre; GAÜ İletişim Fakültesi, Siyasal

Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesi’nin iş birliğinde, GAÜ Sinema Kulübü’nün de katılımıyla

gerçekleştirilen etkinlik, İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Neriman Saygılı’nın koordinasyonunda

planlandı. Yeni yıl kutlaması olarak ta düşünülen etkinlikte, Siyasal Bilimler Fakültesi Dekan Yard.

Doç. Dr. Hasibe Vehbi Şahoğlu’da yer aldı. Ziyaret sırasında; merkezde kalan her bir yaşlı bireyin

yaşam ihtiyaçlarına yönelik olarak alınan, gündelik kullanım amaçlı ek eşya ve malzemeler de

kendilerine hediye edildi. Etkinliğin, önemli diğer kısmını ise; Ev işi yiyecek ve ikramlıklar ile hep

birlikte yapılan ara öğün eşliğinde, GAÜ Sinema Kulübü’nce gösterimi yapılan, başrolleri Münir

Özkul ve Adile Naşit tarafından paylaşılan, Yönetmen Orhan Aksoy’un unutulmaz aile filmi, “Neşeli

Günler”in izlenmesi oldu. GAÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Hasan

Cengiz Sayılı da sesi ve gitarı ile güzel anlar yaşattı.

“DAHA FAZLA İNSANLIĞA” İHTİYAÇ VAR

GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı, Lapta Huzurevi ziyaretini şu ifadeler ile

değerlendirdi; “ Burada bir kez daha bulunmaktan hem üniversitemiz hem de kendi adımıza

mutluyuz. Çalışma arkadaşlarımız ve sevgili öğrencilerimizin emeği, katkılarıyla küçük te olsa

bir dokunuşu daha tamamladık. Elbette, bu farkındalık sürecek, bitmeyecek. Huzurevi

yöneticileri; Sayın Ahmet Sakinoğlu ve Sayın Başak Usar’dan edindiğimiz bilgi ve intiba ile tüm

çalışanların, yaşlılarımıza gösterdikleri ihtimamın, olanakların elverdiği ölçüde en iyiye yönelik

olmasıdır. Fedakar çabalar ve şefkat ‘sosyal yoksunluk’ içerisinde olan yaşlılarımızın

kendilerini daha güvende ve iyi hissetmeleri için elzemdir. İşte biz de, o elzemin içinde küçük bir

yer açmaya çalıştık. Her zamanki kadar misafirperverlikle karşılandık, sarıldık. Buruk ta olsa

şimdilik huzurla ayrılıyoruz. Yönetici ve çalışanlara iş birliği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu

vesileyle; İnsani değerlerin farkındalığında olan, bu değerlerin yaşatılması ve yayılması amacını

paylaşan ‘herkese açık’ küresel çağrıyı duyumsuyor ve onu hatırlatıyoruz: Dünyanın daha fazla

insanlığa ihtiyacı var.