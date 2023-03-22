GAÜ’den önemli adım: 67-64

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Erkekler U20 Ligi’nde final serisi başladı. YDÜ ile GAÜ arasındaki finalin ilk maçı YDÜ’nün ev sahipliğinde RA-25 Spor Salonu’nda oynandı. Karşılaşmanın kazananı 67-64’lük skor ile Girne ekibi oldu. GAÜ bu galibiyetle bu sezon klasman ve yarı finaldeki tüm maçlarını kazanan rakibine ilk mağlubiyeti tattırdı ve seride 1-0 öne geçti.

Son periyot nefes kesti

Maça iyi başlayan YDÜ oldu ve ilk periyodu 18-7 önde tamamladı. İkinci periyotta GAÜ toparlansa da farkı kapatamadı ve devre 36-25 YDÜ üstünlüğünde geçildi. Maçın ikinci yarısının hakimi Girne ekibi oldu ve üçüncü çeyrek sonunda farkı 7 sayıya kadar indirdi. Final periyodunda çok iyi hücum yapan GAÜ, önce eşitliği sağladı son anlarda ise maçta ilk kez öne geçerek mücadeleyi 67-64 kazanmasını bildi.

İlhan Köstem’den 25 sayılık performans

Girne ekibinde İlhan Köstem ürettiği 25 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken, Aykut Fidansoy 15 sayı, Ardacan Özdemir de 10 sayı, 10 ribaunt ile maçı tamamladı.

YDÜ’de Özer Çağrı Esenyel 20 sayı 15 ribaunt ile oynarken, Refet Karamustafaoğlu 18 sayı 8 ribaunt ile takımına katkı sağlayan isimlerin başında geldi.

İkinci maç Girne’de

GAÜ’nün ilk maçı kazanarak önemli bir avantaj yakaladığı final serisinde ikinci maç 24 Mart Cuma akşamı Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı GAÜ kazanırsa şampiyonluğa ulaşacak. YDÜ’nün kazanması durumunda seri eşitlenecek ve şampiyonu belirleyecek üçüncü maça geçilecek.

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22/03/2023 21:45