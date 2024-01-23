Gauff, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların 4 numaralı seribaşı ABD'li sporcu Coco Gauff, Ukraynalı tenisçi Marta Kostyuk'u yenerek yarı finale çıktı.
23/01/2024
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. günü sabah seansında oynanan çeyrek final maçında 19 yaşındaki ABD'li tenisçi, 21 yaşındaki Ukraynalı rakibini 7-6, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek yarı finale çıkma başarısı gösterdi.
Gauff, yarı finalde Aryna Sabalenka-Barbora Krejcikova maçının galibiyle karşılaşacak.