GAÜ’nün Düzenlediği 'Yaratıcı Tiktok' Yarışmasını Ltl Mezunu Ömer Özbek Kazandı

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ), KKTC liselerinde okuyan 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik “Yaratıcı TikTok” yarışması sona erdi.

GAÜ'den yapılan açıklamaya göre, akıllı telefon ödüllü yarışmayı, Lefkoşa Türk Lisesi mezunu Ömer Özbek kazandı.

GAÜ Marketing Direktörü Leyla Biçer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, pandemiden dolayı gençlerin eve bağlandığını ve sosyal ortamlarda gezinmenin en önemli hobileri olduğunu belirterek, gençlerin, yeteneklerini keşfedecekleri bir yarışma düzenlediklerini kaydetti.

KKTC Marketing Koordinatörü Mehtap Karabulut da, pandemi dolayısıyla kısıtlamaların devam ettiği bu süreçte öğrencilere moral ve motive kaynağı yaratmayı amaçladıklarını, aynı zamanda yaratıcı yönlerinin geliştirerek; yeteneklerini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Lefkoşa Türk Lisesi mezunu Ömer Özbek de, yarışmayı kazanmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Bu habere tepkiniz:



11/09/2021 14:17