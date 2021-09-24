GAÜ’nün Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Kayıtları Sürüyor

Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) lisans, yüksek lisans ve doktora kayıtları devam ediyor.

GAÜ’den yapılan açıklamada, KKTC liselerinden mezun öğrencilere lisans kayıtları için son başvuru tarihinin 30 Eylül olduğu belirtildi.

Covid-19 pandemi sürecinden dolayı, 2021-2022 Akademik Yılı için GAÜ’de üniversite eğitimi almak isteyen KKTC vatandaşı ile liseyi KKTC’de tamamlayan TC ve 3. dünya ülkesi vatandaşı aday öğrencilere, ön başvuru koşulu ile sınavsız yüzde 90 burslu eğitim alma fırsatı sunulduğu ifade edildi.

Lisansüstü kayıtlar için ise GAÜ, YÖK, YÖDAK, Eduniversal, IACBE ve dünyanın önde gelen diğer akreditasyon ve denklik kurumlarından onaylı 44 master ve 15 doktora programı için; dönem fark etmeksizin mezunlarına, KKTC vatandaşlarına, TSK ve Güvenlik Kuvvetleri, polis, şehit ve gazi çocukları ile elçilik mensupları ve eşlerine özel indirim fırsatı sunulduğunu belirtti.

Ayrıca 35. Yıla özel Yüksek Lisans Programları (MArch-MA-MBA-MSc- LLM) için belirtilen ücret 1800 Euro, doktora programları içinse 5000 Euro olduğu ifade edildi.

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24/09/2021 15:13