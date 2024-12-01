GAÜ'nün Ummanlı öğrencileri, ulusal günlerini kutladı

Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) çeşitli fakülte ve yüksek okullarında öğrenim gören Ummanlı uluslararası öğrenciler, Umman Sultanlığı Ulusal Günü'nün 54'üncü yıl Dönümü nedeniyle "Happy Omani National Day" başlığıyla kutlama düzenledi.

GAÜ Tanıtım ve Etkinlik Birimi ile GAÜ MMC (GAU Multicultural Center)'in iş birliğiyle Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi'nde yer alan etkinliğe; GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever, üniversitenin üst yönetim kadrosu ile birlikte akademisyen ve öğrenci topluluğu katıldı.

GAÜ'den yapılan açıklamada, etkinlikle ilgili bilgi verilerek "Ummanlı öğrencilerimizin de üniversitemizde almış oldukları eğitimle; Ülkelerinin yol hikayesinde nice başarılara imza atacaklarından eminiz." denildi