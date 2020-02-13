GAÜ’nün yarım kalan hastane inşaatı bakanlığa devrediliyor

Uzun yıllardır Girne’nin ihtiyaç duyduğu hastane için Bakanlar Kurulu ilk adımı attı. Girne Amerikan Üniversitesi tarafından yapılan ancak yarım kalan ve üst düzey bir hastane olarak planlanan hastane, Bakanlar Kurulu tarafından bakanlığa devrediliyor. Girne Amerikan Üniversitesi tarafından, Girne'de Vakıflar İdaresi’ne ait arazi üzerine inşası başlatılan ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle inşaatı tamamlanamayan hastane binasının, Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi amacıyla protokol imzalanması hususunda Maliye Bakanı ile Sağlık Bakanı’nın yetkili kılınmalarına karar verdi.

13/02/2020 18:04