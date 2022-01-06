Gayretköy’de 30 kg limon çalındı

Gayretköy’de 30 kg limon çaldığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı. Polisten verilen bilgiye göre 05.01.2022 tarihinde, 15:30 sıralarında, Gayretköy’de, iki farklı şahsa ait olan limon bahçelerinden toplam 30 kg limonun dalından koparılmak suretiyle çalındığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen V.D.(E-69) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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06/01/2022 14:08