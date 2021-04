Gayrı resmi konferans tabii ki önemlidir ama buradan önemli bir sonuç çıkabilecek mimdir?

Cenevre’deki gayrı resmi 5+1 konferansı önemli midir? Kıbrıslı Türk liderle Kıbrıslı Rum liderin yanı sıra garantör ülkelerin de katıldığı, BM Genel Sekreteri’nin orada olduğu bir konferans, bir buluşma elbette önemlidir.

Mevzu ‘Kıbrıs sorunuysa’ ve o sorun bizim için yakıcı bir sorunsa hatta birçok sorunumuzun anasıysa tabii ki önemlidir.

Üstelik bu sorun yalnızca Kıbrıslıları ilgilendirmiyor, garantör ülkeler için de önem taşıyor, onlara birtakım getiriler sağlayacak pozisyonlar sağlıyorsa önemli olmaz mı?

Yalnızca üç garantör ülke mi ilgileniyor Kıbrıs’la? Tabii ki hayır; Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB üyesi olması nedeniyle, tüm AB’nin gözü de Kıbrıs’ta… ABD’nin, Rusya’nın hatta Çin’in bile…

Kıbrıs yalnızca Kıbrıs değil ki, bu küçücük ülkenin, ister coğrafi deyin ister başka bir şey, önemi çok büyük.

Hele de Doğu Akdeniz’de doğal zenginliklere sahip olduğunun ortaya çıkması, denklemi daha bir çözülmez hale getirmiştir, avantaj olacağına dezavantaja dönüştürerek…

Çözümsüzlük hem adada hem de çevresinde hep gerginliğe hep huzursuzluğa neden olmuştur, o nedenle çözüm, Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıslı Rumlara kazandıracaklarının yanında bölgeye huzur gelmesi açısından da önemlidir.

O nedenle Cenevre’deki gayrı resmi konferansı önemsiyorum, “önemsizdir” demiyorum.

Gazetecilik açısından da önemsenecek, izlenmesi gereken bir olaydır.

Nitekim Haber Kıbrıs da tüm zirveleri izlediği ekiple; yani arkadaşlarımız Mete Tümerkan ve Hüseyin Ekmekçi ile gayrı resmi konferansı takip ediyor ve yine okurlarımıza ve izleyicilerimize en hızlı ve en özel haberleri sunacaklar.

Konferans önemli, orada neler konuşulacağını önemsiyorum, Türk tarafının yeni bir tezle gidecek olmasının Rum tarafı, garantörler ve BM tarafından nasıl bir reaksiyonla karşılanacağını merak ediyorum, yani tahminlerim var ama yine de merak ediyorum ama beklentim yüksek değil.

“Nasıl yani?” diye mi, soruyorsunuz? “Bir olay hem çok önemli olup hem de ondan bir beklenti içinde olmamak nasıl bir şey” mi diyorsunuz?

Evet, olay önemli ama bana göre oradan çok büyük bir şey çıkmayacak, öyle bir beklentim yok.

Geçmişteki birçok görüşmede, zirvede olduğu gibi… Kolay değil, tam 53 yıldır müzakereler devam ediyor, doğduğum yıl, 1968’de başladı, benimle yaşıt.

Geriye dönüp baktığımızda pek az görüşmenin heyecan yaratıp, “hah bu kez oldu” dedirttiğini görebiliyoruz. Kaldı ki “bitti” denilenler ya da bitti zannedilenler de olmadı, mutlu bitmedi.

Her iki taraftan, zaman zaman Türk tarafından zaman zaman Rum tarafından liderlerin isteksizliği o kadar belirgindi ki daha gitmeden “bu iş olmaz” mesajını veriyorlardı zaten.

32 yıldır gazetecilik yapıyorum, birçok zirve, birçok görüşme, kendisi önemli, süreci heyecansız, bitişi sonuçsuz oldu.

Bazı kirik dönemleri çıkarın, Kıbrıs sorunu görüşmeleri vatandaşlara da heyecan vermiyor, hele de 2004’teki referandumdaki başarısızlıktan sonra çok uzun zaman Kıbrıs sorunu haberleri okurlar tarafından en sıkıcı haberler olarak değerlendirildi.

KIBRIS Gazetesi’nde çalıştığım günlerden biliyorum, Kıbrıs sorununu manşet yaptığımız zaman gazete daha az satıyordu, internette de en az tıklanan haberlerdi.

2017’deki Crans Montana zirvesine kadar. Sayın Mustafa Akıncı’nın göreve gelmesiyle birlikte bir heyecan, bir ivme gelmişti müzakerelere ve Crans Montana’da heyecan en üst düzeye çıkmıştı ama yine sonuçsuzluk, 2004 sonrası benzeri olumsuz havaya yaratmıştı.

“Peki, Sayın Ersin Tatar’ın göreve gelmesi ve yeni bir tezi savunuyor oluşu seni neden heyecanlandırmıyor ve neden beklentin yok?” diye sorabilirsiniz.

Bana göre, “iki devletlik” tezi olmayacak duaya amin demek gibi bir şey... Paradigmayı değişip de yeni bir paradigma yaratmak ve bunu “iki devletlilik” teziyle yapmak için Rum tarafını ve BM’yi, BM Güvenlik Konseyi üyelerini ikna etmek imkansız gibi bir şey.

“İki devlet” derken KKTC’nin tanınması gerekiyor ve karşı tarafın bunu kabul etme ihtimalini sıfır olarak görüyorum.

Elbette çeşitli müzakere yöntemleri vardır, bazen maksimalist bir tavırla başlar makul olanda buluşursunuz, bazen “olmaz” denen şey için bazı tavizler verir oldurursunuz, bazen sizinle birlikte başkaları da kazanır, onlar da uzlaşmaz tarafı yumuşatır, bunları biliyorum ama bu olasılıkları şu anda Kıbrıs sorununda göremiyorum.

Şu anda iki devletliliği savunanlar “bugüne kadar neden federal çözüme ulaşılamadığını ve kendilerince bundan sonra da neden ulaşılamayacağını” uzun uzun anlatıyorlar ama “iki devletlikle” nasıl olacağı konusunu o kadar açamıyor, altını dolduramıyorlar.

İki devletliliği görüşmek için Rumları nasıl ikna edecekler, ikna ederlerse karşı taraf ile BM’yi ve eski uzlaşıları bir tarafa atacaksak, yeniden mi görüşülecek her şey? Her şey ama her şey masaya yatırılacaksa bu yeni tezle de müzakereler bir 53 yıl daha sürmeyecek mi? Yeni ne yapılacak, ne verilecek ki müzakereler kısa sürüp, çözüme ulaşılacak? Mucize yaratacak olan şey nedir?

Benim korktuğum; Kıbrıs Türk liderliğinin aslında yeni tezle bir yere varılmayacağını iyi bildiği ama mevcut düzen devam etsin diye hareket ettiği yönündedir. Nitekim Sayın Ersin Tatar göreve geldiği ilk günlerde “kabul etmezlerse yolumuza devam ederiz” demişti.

Sayın Tatar’ın “yolumuz” dediği, sürer durumdur. Peki sürer durum sürdürülebilir midir? Kesinlikle hayır, sürer durum pandemi ve döviz krizleriyle daha bir çekilmez oldu, bu toplumun dayanacak gücü kalmadı.

Sayın Tatar’ın ve taraftarlarının o çok eleştirdiği “Federasyon Yolunda Birlikte” mitingine neden yoğun katılım oldu, neden hem kesimden, her görüşten insan katıldı? İşte tam da bu mevcut düzenin sürdürülebilir olmadığını vurgulamak içindi…

Pek umutlu değilim ama umarım gayrı resmi konferans, garantörlerin çıkarlarının pazarlığından çok Kıbrıslılarının çıkarlarının gözetildiği bir buluşma olur...

26/04/2021 20:31