Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres himayesinde Cenevre'de düzenlenen genişletilmiş formatlı gayriresmi Kıbrıs konferansı başladı.

Konferans öncesinde aile fotoğrafı çekildi ve basına konferans salonundan görüntü alma olanağı da verildi.

BM Cenevre Ofisi Palais des Nations, AC Binası Salle III numaralı odada yer alan konferansa, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile Birleşik Krallık Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty heyetleriyle birlikte katılıyor.

Programa göre, gayriresmi konferans BM Genel Sekreteri’nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Genel Sekreter’in konuşması sonrasında GKRY lideri Hristodulidis, akabinde Cumhurbaşkanı Tatar, Yunanistan Dışişleri Bakanı Geraptritis, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan ve Birleşik Krallık Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Doughty konuşacak.

Konferansın kapanışı 14.30-15.00 saatleri arasında yapılacak.

Ardından Cumhurbaşkanı Tatar, BM ofisinde yabancı haber ajanslarına yönelik basın toplantısı düzenleyecek.