Acil Durum Hastanesi buz kesti

Haber Kıbrıs-Özel

Acil Durum Hastanesi’nin merkezi ısıtma sistemini sağlayan dökme gaz 2 gündür gelmedi, hastanede ciddi sorunlar başladı.

İlgili özel şirkete gazın parası ödendi anacak stoklarda gaz sıkıntısı yaşanmasından ötürü Acil Durum Hastanesi’ne gaz verilemiyor.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin ulaştığı bilgilere göre, soğuk havaya rağmen, hastalar merkezi ısıtmanın çalışmaması nedeni ile soğuğu odalarında hissediyor.

Aynı zamanda sıcak su da merkezi ısıtma bağlantılı olduğu için hijyen koşulları da ortadan kalktı. Hem personel hem hastalar iki gündür sıcak suya ulaşamadı.

Merkezi ısıtma devre dışı kalan Acil Durum Hastanesi’nde, odalar buz gibi, hastalar üşüyor, yıkanma ve diğer temizlik işlemleri içinse sıcak su yok.

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10/01/2022 19:52