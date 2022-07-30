Gaz ve kabızlığın mucize çözümü!

Sindirim sistemi; sağlığın korunması ve yaşam konforunun sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Yeterli ve dengeli beslenip, egzersiz ile desteklediğimiz bir yaşam biçimi sindirim sistemi ile ilgili hastalıkların oluşmasına engel olacaktır. En çok karşılaşılan sindirim sistemi problemleri; gaz ve kabızlıktır gelin beraber göz atalım bu sorunların beslenme ile nasıl çözülebileceğine…

Gaz sorunu en yaygın sindirim sistemi problemleri arasındadır. Peki gaz nasıl oluşur ve çözümü nedir? Gaz oluşturmak sindirim sisteminin rutin olarak yaptığı işlevlerden birisidir. Besinler sindirim kanalında parçalanırken bazı gaz yapan maddeler ortaya çıkar. Posadan (lif) zengin bütün gıdalarda, süt ve süt ürünlerinde gaz ve şişkinlik daha fazla olabilir ve bu durum yaşam kalitenizi olumsuz etkileyebilir.

GAZ SIKINTINIZ VARSA...

Yemeklerinizi iyi çiğneyin.

Yemek yerken su içmeyin

Probiyotik içeriği yüksek olan; yoğurt ve kefiri günlük beslenme programınıza dahil edin.

Çiğ sebze ve meyveler gaz sıkıntısını arttırabilir o nedenle sebzeleri pişirerek yemeye gayret edin. Karnabahar, lahana yeşil fasulye, turp, mercimek, nohut, kuru fasulye gibi gaz yaptığı iyi bilinen yiyecekleri azaltın. Özellikle elma ve muz gaz sıkıntısı yaratabilecek meyvelerin başında yer alır, bu meyveleri dikkatli tüketin.

Süt ve süt ürünleri gaz sıkıntısı yaratabilecek hayvansal kaynaklı besinler arasındadır. Bu ürünleri tükettikten sonra gaz sıkıntısı ile karşı karşıya kalıyorsanız laktozsuz süt ürünlerini tercih edin.

Baharatlardan özellikle kimyon gaz sıkıntısının giderilmesinde kullanılabilecek önemli bir baharattır. Yemeklerinize ilave edeceğiniz bir çay kaşığı ucu kimyon gaz ile olan savaşı kazanmanızda size yardımcı olacaktır.

Bazı bitkisel çaylar gaz sıkıntınızı çözmede fayda sağlayabilir. Papatya,r ezene, nane, ısırgan otu ve melisa çaylarını öğün sonrasına ilave ederek gaz sıkıntınızı çözebilirsiniz

Yemeklerden sonra kısa yürüyüşler yapmakta gaz sıkıntısından kurtulmada size yardımcı olabilir.

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30/07/2022 16:52