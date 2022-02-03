Gaz zammı bağıra bağıra geldi, sırada yakıt ve elektrik; hazır mıyız gençler?

Tüp Gaz toplamda 50 TL zamlandı. Hem de bir ay içerisinde. Dün yapılan 20 TL aslında dün sabah işaretlerini vermişti. Programda anlatmıştık. Biri gaz getirmez, obiri tüp doldurmaz. Akşama da “lak” 20 TL birden zam. Dolar mı yükseldi?

Aslında sadece gaz zammının değil, tüm zamların nedeni basit. Maliyetler arttı. Şubat- Mart gibi zamların yoğunluğunu daha da hissedeceğiz. Özel sektörde maaşlar da, döviz artında kiralar da, asgari ücrete bağlı ödenen vergiler de arttı. Karşılığı zam işte

Ki daha bu bir şey değil. Düşünün ki, siz hanenize ayda, 2 ayda bir 2- 3 tüp alıyorsunuz. Şubat biter, ısınma için de tüp almazsınız, bir tane ocakta takılı kalır. Ya, dökme gaz ile iş yapan işletmeler? Özellikle Restaurantlar? Aynı anda bu kadar yükün altından nasıl kalkacaklar?

Tüp gaza 20 TL zam diyoruz ama, esas zam, temel tüketim maddelerinde, süt ürünlerinde, ilaçlarda. Devletin düzenli fiyatını açıkladığı ürünlere bakıyoruz ama, iğneden ipliğe, iğneye de ipliğe de, sebzeye, meyveye, temizlik ürünlerine, tamamına zam yağmuru devam ediyor

Bu kısır döngü devam ettiği sürece, dar gelirli, daha da fakir olmaya, devletten vergi kaçırmayan daha da çok vergi ödemeye devam edecek. Tek derdi maaş ödemek olan ve bunun için hiçbir sektörü, özel sektör çalışanını, emekçiyi düşünmeyen bir kamu yapısı…

Şimdi işsizlik de başlayacak. Göreceksiniz, işçi durdurmalar da peşi sıra gelecek. Bu kaçınılmaz bir son. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz ama, güçlü bir kamu, tüm sektörlere eşit davranmazsa, yaşayacaklarımız da budur

Sebze fiyatları hızla tırmandı, dönemsel de olsa, maliyet. Vergiler arttı. Akaryakıt zaten arttı, bugün- yarın gene artacak. Gaz zamlandı, haliyle maaşlar da arttı. Kim, hangi işletme bunun altından nasıl kalkacak? Memleket 8- 10 zenginden ibaret değil, anlatamadık

Sosyal politikaların devreye girmesi gerekiyor. Sağlık, eğitim gibi hizmetlerin kalitesinin artırılması gerekiyor. İlaç yok, hap yok, güçlü alt yapı yok, tünelin ucunda ışık falan da yok. Dertlerimizle baş başayız ve bu sorunları çözecek kamu maliyesi gücümü de yok

Bu tabloda, CTP oyun dışı kaldı. Net bir şekilde hükümette olmayacağını hem UBP’ye, hem de başkan Tufan Erhürman ile kamuoyuna duyurdu. “Akıl verenler var” diyerek de, Tufan hoca “akıl istemediğini” anlattı. Olabilir, bu memleketin insanıyız. Yine göreceğiz olanı biteni

“Aynı şeyleri tekrarlayarak, farklı sonuç elde edeceğini zanneden sadece KKTC’li politikacılardır…” Tarihe de böyle bir not düşüldü. Şimdi 30 milletvekiline dayalı, 3’lü bir koalisyon için UBP heyetleri, DP ve HP’nin kapısını aşındırıyor. YDP ise devre dışı

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, 30 milletvekiline dayalı, güçlü, nisap sorunu olmayan bir hükümetten bahsediyor. DP kendi içinde dağılmış, HP ise ortada yok. Buradan nasıl bir istikrar çıkaracak, bekleyip göreceğiz.

DP ile kurarsa 27, HP ile kurarsa 27, DP- HP ile kurarsa 30, YDP ile kurarsa 26… YDP’yi diğer iki partiden birine eklerse 29. Bu tablodan, sorunlarımızı çözecek bir hükümet çıkması için, UBP’nin “memleket sevdasına” ihtiyaç var

Unutmayın, UBP meclis komitelerinde çoğunluğu elinde bulunduracak. İstediği yasayı yapabilecek, mecliste istediği ise 26. Ve, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun bu tabloda, “yeniden erken seçimi” dile getirdiğini de unutmayalım. “Ya istikrar, ya seçim”, literatürümüzde duruyor

Sabırla anlatmaya, bu ülke için en iyisini istemeye devam edeceğiz. Zümresel, bireysel çıkarlarla memleketin geldiği durum ortada. Sorun şu ki, ne deniyorsa yapıyoruz, ama yönetenlere o da yetmiyor. Günaydın… Yorumlarınızı bekliyorum

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03/02/2022 08:47