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Gazete Manşetleri (1 Haziran 2019)
Gazete Manşetlerinde Bugün
01/06/2019
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TAGS:
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kıbrıs
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ABD'de silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı
HK DÜNYA
Nöbetçi Eczaneler - 1 Haziran 2019
HK SAĞLIK
Gazete Manşetleri (1 Haziran 2019)
HK KIBRIS
26 yaşındaki genç hayatını kaybetti
HK KIBRIS
Yangında 1 köpek öldü
HK KIBRIS
Hentbol kadınlarda final serisi eşitlendi
HK SPOR
Ehliyet protokolü TBMM’de onaylandı
HK KIBRIS
Çok sayıda kişinin sayacında oynama yaptığı tespit edildi
HK KIBRIS
Uluslararası Anadolu Ankası 2019 Tatbikatı yapıldı
HK KIBRIS
Herhangi bir ek izine gerek yok
HK KIBRIS
HK KIBRIS
Gazete Manşetleri (1 Haziran 2019)
HK KIBRIS
26 yaşındaki genç hayatını kaybetti
HK KIBRIS
Yangında 1 köpek öldü
HK KIBRIS
Ehliyet protokolü TBMM’de onaylandı
HK KIBRIS
Çok sayıda kişinin sayacında oynama yaptığı tespit edildi
HK KIBRIS
Uluslararası Anadolu Ankası 2019 Tatbikatı yapıldı
HK KIBRIS
SOS Çocukköyü’nden 1 Haziran Dünya Çocuk Günü mesajı...
HK KIBRIS
Herhangi bir ek izine gerek yok
HK KIBRIS
Kamusal Sanatın Serüveni çalıştayı yapıldı
HK KIBRIS
KTOEÖS 50. Yıl Onur Resepsiyonu düzenledi
HK KIBRIS
THY'den bayramda 125 ek sefer
HK KIBRIS
Meral Akıncı: Yetenekler geliştiriliyor
HK KIBRIS
2 üniversiteden ortak sergi
HK KIBRIS
Çevre Koruma Dairesi personelinden Çevre Temalı oyun
HK KIBRIS
CTP’den Mavi Kapak Kampanyasına destek
HK KIBRIS
Türkiye Resim ve Baskı Resim Sanatçıları Sergisi açıldı
HK KIBRIS
Çekenoğlu’nun tutukluluk süresi uzatıldı
HK KIBRIS
Uyuşturucu zanlıları 7 gün tutuklu kalacak!
HK KIBRIS
Zanlı teminatla serbest bırakıldı…
HK KIBRIS
Küçük kaza trafiği felç etti!
HK KIBRIS
Lefkoşa’da Velespeed 1 yaşında!
HK KIBRIS
KTÖS: Özyiğit, dayatmaları halktan gizledi!
HK KIBRIS
Sivil Savunma Personeline Doğada Arama Kurtarma Eğitimi verildi
HK KIBRIS
Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Kıbrıs Temsilciliği, açıldı
HK KIBRIS
KTAMS: Açıklaması profesyonellikten uzak…
HK KIBRIS
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu’nun açıklamasını değerlendirdi
Çocuklar gönüllerince eğlendi
HK KIBRIS
Çavuşoğlu: Birlikte çalışacağız!
HK KIBRIS
Alpro ürünlerinin satışından elde edilen gelirin SOS’a bağışlanacak
HK KIBRIS
Başvuru sahipleri 30 gün içerisinde başvuru yapmalı
HK KIBRIS
Buffer Fringe Başvuruları 10 Haziran’da sona eriyor
HK KIBRIS
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı 11 Haziran’da Yapılıyor
HK KIBRIS
Akıncı: Kalp damar hastalıkları ön sıralarda
HK KIBRIS
BKP, UBP – HP hükümetini eleştirdi
HK KIBRIS
Sürüş ehliyetleriyle ilgili protokol onaylandı
HK KIBRIS
Başkan yeniden İzzet Türkmen
HK KIBRIS
HAK-SEN 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Sos Çocukköyü Derneği ve Oero LTD Ortak sosyal sorumluluk projesi
HK KIBRIS
KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Olağan Genel Kurul’u yapıldı
HK KIBRIS
Bayramda hava nasıl olacak?
HK KIBRIS
TMT Mücahitler Derneği, Ergazi köyündeki bayrağın bakım onarımı yaptırdı
HK KIBRIS
1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nde iki toplumlu etkinlik
HK KIBRIS
iki toplumlu “Nicosians” grubu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle yarın Taksim Sahası’nda (Ara Bölge) etkinlik düzenleyecek.
Ramazan Bayramı Salı günü başlıyor
HK KIBRIS
Meteoroloji Dairesi'nden 'Toz' Uyarısı
HK KIBRIS
Logo Tasarım Yarışması’nın kazananlarına ödülleri verildi
HK KIBRIS
Lefkoşalı 9 ay hapis yatacak
HK KIBRIS
Kız arkadaşının çıplak görüntülerini çekip internette yayınladı
HK KIBRIS
5 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı!
HK KIBRIS
İki toplumlu siyasi parti toplantılarının 30. yılı
HK KIBRIS
Tatar: Sağlık hizmetleri için tüm imkanlar seferber edilecek
HK KIBRIS
Patates üreticilerine duyuru
HK KIBRIS
“23 Nisan ve Atatürk” konulu resim yarışmasının ödül töreni Bayındırlık Bakanlığı’nda yapıldı
HK KIBRIS
1 Haziran Dünya Çocuk Günü etkinliklerle kutluyor
HK KIBRIS
Terfi eden yargıçlar yemin etti
HK KIBRIS
Seri cinayet olayında bir başka ‘Kırmızı Göl’
HK KIBRIS
Dr. Fazıl Küçük, anı parasıyla ölümsüzleşecek
HK KIBRIS
Hristofyas için İsrail'den doktorlar geldi
HK KIBRIS
İsrail’den gelen uzmanlar, Hristofyas’ın sağlık durumunu inceleyecek ve değerlendirmede bulunacak.
İki çocuğa, altı bakıcı
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“TMT’nin Kurbanları” isimli kitabın genişletilmiş 2. baskısı çıktı
ABD Huawei kararını 90 gün erteledi!
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Avusturya hükumetinden uyarı: İnekleri öpmekten vazgeçin
TikTok Instagram'ı solladı!
Fortnite'ta John Wick için av başladı!
Microsoft ile Sony anlaştı! Güçler birleşiyor
Sandisk'in 1 TB'lık microSDXC kartı tanıtıldı
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Game of Thrones hayranlarından ilginç kampanya!
WhatsApp’ta karanlık dönem başlıyor
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Spotify'da hikaye paylaşma özelliği geliyor!
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Tatar: İkinci iş yapan devlet memurları asıl işini yaparsa, ikinci bir işi yapmaya takati kalmaz
Ehliyet protokolü TBMM’de onaylandı
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