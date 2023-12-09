Gazeteci Arif Hasan Tahsin anılacak…

Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinde; mücahit, öğretmen, sendikacı, kooperatifçi, gazeteci, yazar olarak hizmetlerde bulunan Arif Hasan Tahsin Desem, 11. ölüm yıl dönümünde anılacak.

Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Şener Elcil’in verdiği bilgiye göre, “Arif Hoca”nın kimliği ile özdeşleşen Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası lokalinde, 12 Aralık Salı günü saat 19.00’da yapılacak anma etkinliğinde, Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı tarafından “barış ödülleri” de verileceğini kaydetti.

Elcil, basın, eğitim ve barış mücadelesine katkı koyanlara verilen ödüllere bu yıl şu isimlerin layık görüldüğünü belirtti:

“Özgür Gazete ve Pınar Barut, Bugün Kıbrıs Gazetesi ve Ayşemden Akın, Gazeteci Ralli Papageorgiou, Eğitimci – Sanatçı George Gavriel.”