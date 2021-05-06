Gazeteci Aytuğ Türkkan açıklama yaptı

Covid-19’a yakalanan Gazeteci Aytuğ Türkkan’ın sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aytuğ Türkkan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Türkkan, Pandemi Hastansi’ne gittiğini ve gerekli işlerim kendisine yapıldığını belirterek görevli doktor ve hemşirelere teşekkür etti.

Türkkan’ın açıklamasının tamamı şöyle:

Değerli dostlar..

Bu sabah Pandemi Hastanemize gittim ve gerekli işlemler yapıldı. Her şey gayet güzel sağlık açısından hiç bir sıkıntım yok, ciğer filmlerim tertemiz.. Başhekimimiz Dr. Erol Uçaner ve deneyimli hemşiremiz Oğuz Köse kardeşim başta olmak üzere hastanede görev yapan tüm sağlıkçılara ilgileri için teşekkür ederim... Gayet iyi organize olunmuş ve tertemiz düzenli bir pandemi hastanemiz var... Bu açıdan şanslıyız... Bu arada koridorlarında yürürken iyi ki Türkiye Cumhuriyeti bu hastaneyi yapmış ki insanca tedavi olabileceğimiz bir merkeze kavuşmuşuz diye düşündüm.. Sağlık açısından tedavimin hastanede devam etmesine gerek olmadığına kanaat getirildi ve otele yerleşmiş bulunmaktayım..

Yoğun telefon trafiği devam ediyor, bir çoğuna bakamıyorum özür dilerim.. İyi dilekleriniz için binlerce kez teşekkür ediyorum

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06/05/2021 12:48