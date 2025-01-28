Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı

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28/01/2025

Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı.

Başsavcılıkça, Halk TV yayınında, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayınladığının ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında söz konusu eylemlere iştirak ettiği belirlenen Barış Pehlivan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Pehlivan, işlemleri için emniyete götürüldü.

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TAGS: Barış Pehlivan
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Kartalkaya otel yangınında ilk itiraf geldi

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78 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu Kartalkaya Grand Kartal oteli yangınında, yangın sistemlerinin masraflı olduğu için yapılmadığı itiraf edildi. İtirafı yapan Muhasebeci Kadir Özdemir. Özdemir, otelin Genel Müdürü Emir Aras'a eksiklik raporunu bildirdiğini, Aras'ın da, "Bu eksiklikleri gidermek çok masraflı denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim" talimatını verdiği anlattı. Bu talimat üzerine otelde yönetici Ahmet Demir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüşerek, denetim dilekçesini geri çekmiş, işlemi yok saydırmaya çalışmış.

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