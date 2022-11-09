Gazeteci Cenk Mutluyakalı’nın “Salıncak” romanı Yunancaya çevrildi

Gazeteci Cenk Mutluyakalı’nın ilk romanı “Salıncak”, Heterotopia yayınları tarafından Yunanca çevirisi ile basıldı.

Yunanca çevirisi ve editörlüğü Voula Harana, Emin Hikmet ve Katerina Stefanou tarafından yapılan “Salıncak”, Güney Kıbrıs'ta ve yurt dışında Yunanca olarak satışa sunulacak.

Kitabın Türkçe basımı 2020 yılı Eylül ayında Yusuf Yağdıran’ın editörlüğünde İstanbul’da Kor Kitap tarafından yapılmıştı. “Salıncak” o yıl, Işık Kitapevi’nin listesinde “Güçük Prens”le birlikte yılın en fazla satan kitaplarından olmuştu.

“Salıncak”ın kapak resmi Yunanca basımında da ressam Emin Çizenel tarafından çizildi.

“Salıncak”, Güney Kıbrıs'ta Kültür Müsteşarlığı'nın Kıbrıs'taki iki toplumun birbirini daha yakın tanıması hedefi ile sürdürülen kültür hizmetleri projesi kapsamında çevrildi.

“Salıncak” bir empati denemesi olarak Kıbrıslı Rum bir kadının çocukluğundan çalınmış seslerin izinde yaşadığı yarılmaları anlatıyor.

Kıbrıs’ın çok dilli sokaklarına ithaf edilen kitap, savaşın yıkıntıları üzerinden kovulma, kırgınlık, kızgınlık duyguları ve aşk sarmalındaki Alexia’nın doğduğu ve çocukluğunun bir bölümünün geçtiği eve ve şehre yaptığı yolculuklar, geri dönüşler, keşifler, tanıklıklar, arayışları aktarıyor.

Kitabın tanıtımıyla ilgili Aralık ayı içerisinde güneyde bir etkinlik düzenlenecek.

Leymosun (Limasol) doğumlu Cenk Mutluyakalı, 1989’dan bugüne gazetecilik yapıyor, 2001’den beri de Yenidüzen gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği’ni sürdürüyor.

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09/11/2022 12:37