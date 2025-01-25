Gazeteci Deniz Arman, son yolculuğuna uğurlandı

 İstanbul'da vefat eden gazeteci Deniz Arman'ın cenazesi toprağa verildi.

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25/01/2025

Gazeteci Deniz Arman, son yolculuğuna uğurlandı

 

 İstanbul'da vefat eden gazeteci Deniz Arman'ın cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybeden Arman için Beşiktaş'taki Vişnezade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Arman'ın oğlu Volga Arman, eski eşi Bercis Gülerman ve yakınları, taziyeleri kabul etti.

Deniz Arman'ın tabutunun üzerine Beşiktaş atkısı ve bayrağı serildi.

Cenaze törenine, Arman'ın meslektaşları da katıldı.

Babası için gözyaşı döken Volga Arman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sahadan gelen ve 1990'lı yıllarda ellerini taşın altına koyan bir ekipti. Çok fazla şey atlattılar, mahkemeler olsun, ölüm tehditleri olsun. Türkiye'nin hiç bilmediği, belki de onlar olmasa açığa çıkmayacak bir çok şeyi açığa çıkardılar. O yüzden o da babasıyla, benim Ülkü dedemle gurur duyardı gazeteci olarak. Ben de onunla gurur duyuyorum. Bana bıraktığı, Beşiktaş sevgisi ve onurlu bir yaşamın nasıl olduğu oldu." ifadelerini kullandı.

Arman'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

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TAGS: Gazeteci Deniz Arman, haber, kıbrıs
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