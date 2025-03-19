Gazeteci Devrim Demir darp edildi

Gıynık Gazetesi muhabiri, deneyimli gazeteci Devrim Demir dün Girne Mahkemesi önünde görevini yaptığı sırada saldırıya uğradı.

16 yaşından küçük çocuğa cinsel saldırıda bulunma suçlamasıyla yargılanan ve Girne Ağır Ceza Mahkemesinin bugün açıkladığı kararda suçlu ilan edilen kişinin yakını olayı takip edip görüntülemeye çalışan Demir’e fiziksel saldırıda bulundu. Saldırıyı önlemeye çalışan bir polis memuru da aynı saldırgan tarafından darp edildi. Polislerin ve mahkeme görevlilerinin gözü önünde yaşanan olay sonrasında saldırgan tutuklandı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Gazeteci Devrim Demir’e yönelik saldırıyı kınayarak, gazetecilerin görevlerini rahatlıkla yapabilmesi için herkesi sorumlu olmaya davet etti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Gazeteci Devrim Demir’in, Girne Ağır Ceza Mahkemesinde, tecavüz suçundan mahkum olan sanık yakınları tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

Yakın bir geçmişte Karpaz’da eşek katliamı ile ilgili yargı sürecini izleyen gazetecilerin de tehdit edildiği, görevlerini özgür koşullarda sürdürmelerinin engellendiği ifade edilen açıklamada, “Yargı süreçlerini izleyen gazeteciler hedef haline getirilmiştir. Gazeteciler yargı süreçlerini izlerken korunmalıdır.” denildi.

Yüksek Mahkeme ve polisin, bu olumsuz tabloyu değiştirmek için gerekli tedbirleri alması gerektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Polisin gözü önündeki bu tehditler mutlaka soruşturulmalı, suçlular cezalandırılmalıdır. Gazeteciler, kamuoyunu bilgilendirme görevlerini yerine getirirken hiçbir baskıya, tehdide veya şiddete maruz kalmamalıdır.”