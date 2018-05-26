Gazeteci duyarlılığı

Havadis Gazetesi'nde 9 yıldır Lefke Bölge muhabirliği yapan deneyimli isim Gürsel Karagözlü, bugün Lefke'de yer alan defin işlemlerinde anlamlı bir karede yakalandı. Gazetesi için kıyılarımıza vuran Suriyeli göçmenlerin cenaze törenini izleyen Karagözlü, sonrasında da görevlilere yardımcı oldu. Cenezelerin üzerine toprak atan, fatihasını okuyan Karagözlü, "Her ne kadar da habere gitsek insani duygularla gerekeni de yaparız" ifadesi kullandı. Karagözlü, Lefke'de başlatılan, "Neden bizim bölgeye gömüldüler de başka yere gömülmediler" tartışmasına da anlamlı bir cevap vermiş oldu. Karagözlü, insani davranışı ile tüm Lefkelilerin takdirini kazandı.