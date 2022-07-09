Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı

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09/07/2022

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Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı

Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran yazar Tahir Kum, “Hıncal abi yoğun bakıma alınmış. Allah-u Teala acil şifalar ihsan eylesin” ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarıTahir Kum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım. Sesi çok kötü geliyordu. Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış. Allah-u Teala acil şifalar ihsan eylesin” dedi.

09/07/2022 18:40
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TAGS: Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı
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