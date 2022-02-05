Gazeteci Kuleli DAÜ’de youtube semineri verdi

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Gazeteci Mustafa Kuleli, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi’nde “Youtube’da Başarılı Olmanın Yolları” başlıklı seminer verdi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen seminerde, Kuleli, Youtube’da başarılı olmak için yaratıcı ve özgün olmak gerektiğini vurguladı.

Kuleli, Youtube’a başlayacak olan kişilerin ilgi duyduğu konular üzerinden içerikler üretmesinin daha verimli olacağına işaret etti.

“PARA İÇİN GÜVENİ SATMAYIN”

Dürüstlüğün, güvenin ve etkileşimin öneminin de altını çizen Kuleli, öğrencilere para için güveni satmamaları tavsiyesinde bulundu.

Youtube’da istikrar ve sebatın önemli olduğunu belirten Kuleli, içeriklerin planlı bir şekilde, sık ve düzenli yayınlanması gerektiğini ifade ederek, haftanın belirli günlerinde içerik yüklemek ve izleyiciler üzerinde alışkanlık yaratmak gerektiğine vurgu yaptı. Kuleli, ayrıca istikrarlı bir şekilde çalışıldığında başarıya ulaşılacağının da altını çizdi.

“GAZETECİLİK DÖNÜŞÜME UĞRADI”

DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy, ise, seminer öncesi yaptığı açılış konuşmasında, dijital devrim ile birlikte gazetecilik sektörünün de dönüşüme uğradığını ve gazetecilerin artık yeni medyanın tüm araçlarını bilmek, öğrenmek ve kullanmak zorunda olduklarını söyledi. Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü müfredatlarını bu vizyon ile sürekli güncel tuttuklarını da belirten Ersoy, mesleğin içinden olan gazetecileri DAÜ’de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

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05/02/2022 11:19