Gazeteci Umut Bahadır isyan etti

Gazeteci Umut Bahadır, Esentepe’de kirada oturan çok sayıda öğrencinin çevreye verdiği rahatsızlıktan yakındı, evlerin vergi ödenmeden kiralandığını savundu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden “Yeter artık; devlet olanların farkında mı?” diyerek isyan eden Bahadır, Vergi Dairesi’ni göreve davet etti.

Esentepe’de birçok evi yabancı öğrencilerin eğlenmek için tuttuğuna dikkat çeken gazeteci Umut Bahadır, kendilerinin polis ile birlikte hangi evde parti yapılıyor diye gezmek durumunda kaldıklarını söyledi.

Kiraya verilen evlerin vergilerinin alınmasının tespitinde kendisinin gönüllü olacağının altını çizen Umut Bahadır, ev kiralarından elde edilecek gelirin KKTC ekonomisine ciddi bir gelir katacağını savundu.

Umut Bahadır’ın açıklaması şöyle:

Yeter artık!

Esentepe bölgesi yabancı öğrencilerin akınına uğradı. Hem de haftalık 1000£ kiralar karşılığı. Bu kiralarda tabi ki devlet sıfır lira gelir elde eder. Sonra para dilenciliği yaparız maaşlar için. Ama biz geceleri Esentepe polis karakolu ekiplerince sokakları dolaşıp hangi evde parti yapılacak diye günlerdir gezip dolaşıyoruz.

Ama vergi dairesinden ricamdır Esentepe bölgesinde kaç ev vergi dairesinden onaylı kira kontratları vardır. Ha pardon ya işadamları evleri satarken 4 yıl gibi kira garantisi veriyor bu evleri kim, kaç kişi olursa önemli değil yeter ki ücretini ödesin değil mi?

Arabalar hızlı öfkeli yarışı yapar yanar, bariyerlerden aşağıya uçar önemli değil. Kira getirisi önemli olan.

Tabi ki ne içtikleri de önemli değil kira ücretini yüksek ediyorlar, Kaç kişi toplanıyor oda önemli değil yüksek kira getirisi vardır. Kısacası maaşlar için anavatandan dileneceğimize gelin kiralanan evleri yasallaştıralım, gelin adamızda turist diye yerleşenlerin inşaat sektöründeki aktif çalışmalarını resmiyete taşıyalım.

Ama yok gariban Hüseyin dayı market vergi beyanını yapmadı ya hemen resen vergiyi posta ile ona yollarız kim uğraşacak. Ama atamalar devam ediyor yoğunsunuz biliyorum ama yeter artık dediğime buraya yazdığıma göre hemde kendi siyasi partim iktidarda iken ne kadar canımız yanıyor anlayın. Dursun Oğuz Ersan Saner değerli abilerim, bakanlarım, başbakanım sizlere konu iletilsin diye çevrenize gerekli açıklamayı yaptım bir hafta olmasına rağmen gönüllü yardım edeceğim dememe rağmen sonuç yok en iyi sonuç demek ki sosyal medya.

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07/05/2021 17:47