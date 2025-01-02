Gazeteci Vatan Mehmet, tutuklanarak teminata bağlandı

Kıbrıs Postası Haber Müdür Yardımcısı Vatan Mehmet ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt arasındaki “Fetöcü” tartışması mahkemeye taşındı.

Vatan Mehmet’in tutuklandığı ve bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkartılarak "Elektronik Haberleşme Yasası'na aykırı hareket" suçundan teminata bağlandığı öğrenildi.

BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu, kendisine "FETÖ'cü" imasında bulunan Kıbrıs Postası muhabiri Vatan Mehmet'i polise şikayet etti.

Vatan Mehmet'in, tartışma anında Özkurt'un sesini kayda alması dava konusu oldu. Mehmet'e, "haberleşme yasasına aykırı hareket" üzerinden dava okuyan polis, mahkeme sürecini başlattı.

Vatan Mehmet Özkurt'a yönelik FETÖ imasında bulunduğu X hesabında şunları yazmıştı: Türkiye'de SAMANYOLU Haber kurucularından, tüm kariyerini FETÖ'ye borçlu olan, Kıbrıs’ta devlet televizyonu BRTK müdürü Meryem ÖZKURT, KKTC Meclisindeki krizi ekranda sadece hükümet kanadından verilmesini istemiş olmalı ki hiçbir muhalif vekili yayına almadı.

Özkurt peşini bırakmadı

Kendisine yönelik ağır ithamlar nedeniyle polise başvuran Özkurt, Vatan Mehmet ile yapmış olduğu telefon konuşmasının kayda alınmasını da şikayetine ekledi. Vatan Mehmet X hesabında, Özkurt'un sesini kayda aldığını da yazdı. Buradan hareketle Vatan Mehmet'e "haberleşme yasasına aykırı hareket" etmekten dava okundu ve mahkemeye çıkarıldı.