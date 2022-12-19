Gazeteci ve foto muhabiri Ergin Konuksever son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerinden fotoğraf sanatçısı Ergin Konuksever'in cenazesi dün toprağa verildi.

Konuksever için Levent'teki Afet Yolal Camii'nde ikindi vakti tören düzenlendi. Oğlu Timuçin Konuksever, kızı Tuğba Konuksever Ersoy ve damadı Altan Ersoy cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Cenazeye Konuksever'in ailesinin yanı sıra dostları, meslektaşları, öğrencileri ve yakınları katıldı.

Konuksever'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

- "Klasik bir foto muhabiri değildi"

Gazeteci Çoşkun Aral, AA muhabirine, meslek hayatındaki en önemli ustalarından birini ebediyete uğurladığını belirterek, "Klasik bir foto muhabiri değildi. Haberi araştıran, doğru kaynaklara ulaşan, kaynakları kıyaslayan, ifadesiyle her zaman haktan ve hukuktan yana olan bir gazeteciydi. Fotoğrafla da bunu süslerdi." dedi.

Bu tarzı ondan devraldıklarını ve sonraki kuşaklara da onun bu mirasını aktaracaklarını dile getiren Aral, Konuksever'in yaşamı boyunca evrensel başarılarla öncülük ettiğini vurguladı.

Konuksever'in oğlu Timuçin Konuksever de "Babam aslan gibi bir adamdı. Muhtemelen buradaki herkese de bir iyiliği olmuştur. Öyle bir adamın oğlu olmaktan mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

- Ergin Konuksever kimdir?

Samsun'da 1937'de dünyaya gelen Konuksever, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsünü bitirdi. Gazeteciliğe 1956'da Vatan Gazetesi'nde başlayan usta fotoğrafçı, aralarında Yeni Sabah, Hürriyet, Günaydın, Cumhuriyet, Milliyet, Akşam, Tercüman ve Hayat Mecmuası'nın da olduğu pek çok medya kuruluşunda görev yaptı.

Konuksever, savaş muhabiri olarak Orta Doğu'daki birçok savaş ve çatışmayı yerinde izledi, fotoğrafladı. Deniz Gezmiş'in parkalı fotoğrafıyla bilinen Konuksever, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Rum milislerin açtığı ateşte ağır yaralandı ve 1 ay esir kaldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulunda da görev yapan Ergin Konuksever'in "Talat Aydemir Hatıratım", "Bir Darbeci Subayın Anıları-Adnan Çelikoğlu'nun Anıları", "Çoban Sülü" isimli kitapları bulunuyor.

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19/12/2022 09:21