İZ BIRAKANLAR / Gülten Özyakup SEZGİN

Gazeteci, yazar, eski bakan, BRT eski müdürlerinden ve Kıbrıs Türk toplumuna verdiği hizmetlerle tanınan bir kişi…

İsmet Kotak

Milletvekilliği de yaptı… Çalışma, Kooperatif, Rehabilitasyon ve İskan İşleri Üyeliği (Bakanlığı) görevi yürüten İsmet Kotak, 1970 seçimlerinde, Mağusa bölgesinden Temsilciler Meclisi Türk Üyeliğine seçildi. 1976’da Ulusal Birlik Partisi’nden Mağusa milletvekili oldu.

Gazeteci, yazar, eski bakan, BRT eski müdürlerinden İsmet Kotak... Ülkeye verdiği hizmetler saymakla bitmeyecek kadar çoktur İsmet Kotak’ın...

İsmet Kotak,1939 yılında Mağusa'da doğdu. Namık Kemal Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girerek 1962 yılında yüksek tahsilini tamladı. Öğrencilik yıllarından başlayarak gazetecilik yaptı; muhabir ve yazar olarak Hür Söz, Akın, Halkın Sesi, Bozkurt ve Zafer gazetelerinde çalıştı.

Türkiye basınında, muhtelif yayın organlarında haber ve makaleleri yayınlandı. Haftalık haber ve yorum dergisi Olay’ın Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi.

Kotak, Kıbrıs'ta, çeşitli kültür ve gençlik örgütleri kurarak başkanlık görevi yaptı. Çalışma, Kooperatif, Rehabilitasyon ve İskan İşleri Üyeliği (Bakanlığı) görevini de yürüten İsmet Kotak, 1970 seçimlerinde, Mağusa bölgesinden Temsilciler Meclisi Türk Üyeliğine seçildi.

1976’da Ulusal Birlik Partisi’nden Mağusa milletvekili oldu. 1981 ve 1990 genel seçimlerinde, milletvekili olarak yeniden Meclis’e girdi.

Demokratik Halk Partisi Genel Başkanlığı yaptı. 1982-1983 yıllarında Sanayi ve Kooperatifler Bakanı olarak hükümette görev aldı. 1983’de oluşan Kurucu Meclis’te de üyelik yaptı. Gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Kotak, Kıbrıs Türk toplumuna büyük hizmetler veren bir isim.

8 Temmuz 1985 tarihinde milletvekilliği sona eren Kotak, 6 Mayıs 1990 tarihinde yeniden milletvekili seçildi. Kotak’ın milletvekilliği görevi 1 Ekim 1993 tarihinde sona erdi. Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan İsmet Kotak, Eylül 2011’de vefat etti.

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