Gazeteci-Yazar Kutlu Adalı Kabri Başında Anıldı

Anma törenine katılan Başbakan Tufan Erhürman, Kutlu Adalı’nın anısı önünde eğilmenin yeterli olmayacağını kaydederek, onun gösterdiği yolda ilerleyebilmek için sürekli çalışmak ve üretmek gerektiğini söyledi. Erhürman, “Karanlığı dağıtmak, şikayet etmekle, ağlamakla değil üretmekle mümkün. Kutlu Adalı’nın bize bıraktığı en önemli miras bu” dedi.



2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da anma törenindeki konuşmasında, Kutlu Adalı’nın her yazısını büyük dikkat ve beğeniyle okuduğunu söyleyerek, “Bizlere rehber olmuş, ışık yakmış bir dostumuzdu. Eserlerinin ışık tutmaya devam etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.



Törene, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, K. T. Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu Başkan Hasan Felek, yazılarının yayınladığı Yenidüzen Gazetesi çalışanlarıyla meslektaşları, Kutlu Adalı Vakfı, Kıbrıs Edebiyat Derneği üyeleri de katıldı.



Törende saygı duruşunda bulundu ve kabre çiçek de konuldu.



ERHÜRMAN: “HAYATI BOYUNCA YAPMAYA ÇALIŞTIĞI KARANLIĞIN BİRAZ OLSUN DAĞILMASINA KATKIDA BULUNMAK…”



Başbakan Tufan Erhürman, “Kutlu Adalı’nın hayatı boyunca yapmaya çalıştığı, bu ülkedeki karanlığın biraz olsun dağılmasına, elinden geldiğince, gücü el verdiğince katkıda bulunmaktı. Bunu çok bilenler de o karanlık dağılmasın, ülke daha da kararsın diyenler yapabileceklerini en son noktasını da yaptılar ve onu katlettiler” şeklinde konuştu.



Başbakan Erhürman, şöyle devam etti:

“ Ülke ‘aman ha’ aydınlanmasın, ‘daha da kararsın’ diye birilerinin yürüttüğü faaliyetler her dönemde çeşitli biçimlerde, çeşitli yöntemlerle devam etti. Bu öyle kolay kolay bitecek mücadele değil. Bunun yöntemleri elbette değişiyor. Farkında olmadan ülkeyi karatmaya çalışanların amaçlarına hizmet edecek şekilde faaliyetler yürütmeye devam edenler de var.”



Tufan Erhürman, Kutlu Adalı’nın yaşadığı döneme ve imkansızlıklara işaret ederek, “Bugün çok daha kolay koşullarda biz onun ürettiklerinin ne kadarını üretiyoruz. Bu benim için önemli bir sorudur. Çünkü karanlığı dağıtmaya çalışmak sadece şikayet etmekle, ağlamakla mümkün değil. Bunun yolu inadına üretmektir. Kutlu Adalı’nın bize bıraktığı en önemli miras budur diye düşünüyorum” dedi.



Başbakan Erhürman, “Onun anısı önünde eğilmek yetmez, sürekli çalışmak gerekiyor. O bize ne yapmamız gerektiğini gösterdi, en zor koşullarda bile yılmadan, usanmadan şikayet etmeden üretmek gerek” dedi.



TALAT: “BİZLERE HEP REHBER OLMUŞ, IŞIK YAKMIŞ BİR DOSTUMUZDU”



2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kutlu Adalı’nın öldürülmesiyle ilgili haberi Eğitim Bakanı olarak katıldığı çalışmanın dönüş yolunda aldığını ve hemen Lefkoşa’ya geldiğini belirtti. Talat, “Büyük bir şok yaşadık. Uzun zamandır Kıbrıs’ta böyle bir olayı yaşamamıştık. O günden bu güne failleriyle ilgili hep düşünüyoruz. O dönem ortaya konan çabalar yetersizdi. Bunu görüyorduk. Ne yazık ki bu cinayette faili meçhul olarak kaldı” dedi.



Adalı’nın Yenidüzen’in yazarlarından olduğunu da anımsatan Talat, şöyle devam etti:

“Kutlu Adalı, hem yaşamıyla, hem de yazılarıyla büyük dersler verdi. Kıbrıslı Türklerin yaşamlarından, karşı karşıya kaldıkları tehlikelere kadar birçok hususta eserler bıraktı. Her yazısını büyük bir dikkat ve beğeniyle okurduk. Bu açıdan da bizlere hep rehber olmuş, ışık yakmış bir dostumuzdu. Yaşça bizden büyüktü ama genç ruhluydu. Eserlerinin bize ışık tutmasının devam etmesini diliyorum”



MUTLUYAKALI: “KARANLIĞIN İÇİNDEN AYDINLIK ÇIKTI ..”



Yenidüzen Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı da törende yaptığı konuşmada, “Karanlık eller, yürekler, zihinler Kutlu Adalı’yı 22 yıl önce karanlıkta katletti ama Kutlu Adalı o karanlığın içinden aydınlık çıktı, fikriyle, ürettikleriyle düşüncesiyle halen ışığı yansıyan o oldu” dedi.



Adalı’nın yazdıklarının, araştırdıklarının toplumun önemli değerleri olduğunu da belirten Mutluyakalı, “Yaşadığımız çürümeye, acılara, kayıplara, kimliğimize, kişiliğimize dair uğradığımız harabiyete parmak bastı ama özeleştiri de yaptı. Üretmezsek, hep hazır beklersek ne olacağını da söyledi. Kutlu Adalı, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs’ta yaşayanların boynuna geçirilen ilmiğe işaret etti…” şeklinde devam etti.



Kutlu Adalı’nın failini, faillerini bildiklerini söyleyen Cenk Mutluyakalı, “En azından zihniyeti biliyoruz. Üzerinden çok seneler geçti ama umarım katileri de görürüz, biliriz” dedi.



İlkay Adalı ile Sevgül Uludağ’ın Kutlu Adalı ile ilgili kitabının Rumcaya çevrildiğini, bu kapsamda Kıbrıs Gazeteciler Sendikası’nın dün akşam Güney’de etkinlik düzenlediğini belirten Mutluyakalı, toplantıya yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.



Mutluyakalı, “Kutlu Adalı’nın fikirlerini takip etmek önemli. Okudukça, yorumlamaya, tartışmaya devam ediyoruz” dedi.



ADALI: “ADALI VE FİKİRLERİ SİZ VAR OLDUKÇA YAŞAYACAK”



Kutlu Adalı Vakfı adına konuşan Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı, Nazım Hikmet’in “Bu Şehir Güzelse Senin Yüzünden” şiirinden bir kesit okuyarak, “Kutlu Adalı ve fikirleri siz var oldukça yaşayacak” dedi.



Öte yandan, Basın-Sen, Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Edebiyat Derneği organizasyonuyla bu akşam saat 20.00’de Kutlu Adalı’nın vurulduğu yerden Kutlu Adalı Parkı’na yürüyüş düzenlenecek.