Gazeteci Yılmaz Özdil geçirdiği kalp krizi ardından hastaneye kaldırıldı

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14/01/2025

Gazeteci Yılmaz Özdil geçirdiği kalp krizi ardından hastaneye kaldırıldı

Yılmaz Özdil'in kalp damarlarından birinin operasyonla açıldığı ve yoğun bakımda tutulduğu belirtildi.

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil'in Salı günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinin bildirdiğine göre, İstanbul'daki Acıbadem Altunizade Hastanesi kaldırılan Özdil'in geçirdiği operasyonla kalp damarlarının birinin açıldığı aktarıldı.

Operasyonun ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan Özdil, çarşamba günü anjiyo olacak.

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TAGS: Yılmaz Özdil
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