Gazeteci Züleyha Karaman’ın, “Tarihin Haklı Çıkardığı Lider” isimli kitabı yayımlandı



Gazeteci-Yazar Züleyha Karaman’ın, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Kıbrıs’ta zaman zaman kilitlenen müzakere süreçlerinin önünü açan girişimlerini ve egemen eşit iki devlete dayalı mücadelesini konu alan “Tarihin Haklı Çıkardığı Lider” isimli üçüncü kitabı yayımlandı.

Züleyha Karaman, Türkçe-İngilizce çıkan yeni kitabında, kısır döngüye dönen müzakerelerde, Denktaş’ın devleti ve Kıbrıs Türk halkının haklarını korumaya yönelik kararlı ve şuurlu duruşunu gazetecilik anıları ile aktarıyor.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun “Kıbrıs’ta iki devletli çözüm aşamasına nasıl gelindi, neden iki devlet?” konusunda değerlendirmesinin de bulunduğu kitabın ön sözünde, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Ocak 2015’te, Karaman’ın “Tarihe Tanık Olduk” isimli kitabı için kaleme aldığı yazı yer alıyor. Gazeteci Yazar Mesut Günsev’in sunuşunu yazdığı kitap “Melekler Yayıncılık” tarafından yayımlandı.

TÜRKİYE’DE İNTERNETTEN SATILIYOR

Türkiye’de internetten satılan “Tarihin Haklı Çıkardığı Lider” kitabı, Lefkoşa’da Işık Kitabevi, Deniz Plaza ve Rüstem Kitabevi’nde satışa sunuldu.

Züleyha Karaman’ın, Annan Planı referandum sürecini anlatan ve ön sözünü Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın yazdığı “Tarihe Tanık Olduk” 2005’de; Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın vasiyet gibi sözlerini içeren ve hastane günlerini konu alan “Bir Liderin Son Sözleri” isimli kitabı ise 2021’de yayımlandı.

Züleyha Karaman’ın, Kıbrıs’ta 2004 Annan Planı referandum sürecini anlatan, ön sözünü Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın yazdığı, Ocak 2005 yılında basılan “Tarihe Tanık Olduk” isimli; KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın hastanede geçen son günlerini ve vasiyet gibi son sözlerini içeren “Bir Liderin Son Sözleri” isimli; Kıbrıs’ta müzakereler sürecinde Rauf Denktaş’ın duruşunu konu alan, gizli kalmış anılardan oluşan “Tarihin Haklı Çıkardığı Lider” isimli üç kitabı var.

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25/08/2022 16:47