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Gazeteciler 45 yıldır kapalı olan Maraş’a girdi

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından, 45 yıldır kapalı olan ve ‘Hayalet Şehir’ olarak bilinen Maraş’a gazetecilerin girişi sağlandı.

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29/08/2019

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Gazeteciler 45 yıldır kapalı olan Maraş’a girdi

 Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından, 45 yıldır kapalı olan ve ‘Hayalet Şehir’ olarak bilinen Maraş’a gazetecilerin girişi sağlandı. 

Bakanlığın organize ettiği gezide, Maraş, gazetecilere mihmandarlar eşliğinde gezdiriliyor.


Askeri yetkililer de; gazetecilere bilgi veriyor.

Heyete Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın da eşlik ediyor.

 

KKTC hükümeti; Kapalı Maraş’ın açılması için çalışma başlatmıştı. Maraş, Türk yönetiminde yerleşime açılacak. 

Gazetecilerin, Maraş gezisi devam ediyor.

 

 

Haber/DHA-Sefa Karahasan

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TAGS: Kapalı Maraş, haber, kıbrıs
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